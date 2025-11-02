Répertoire d'entreprises
Kronos Research
Kronos Research Manager Opérations Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Opérations Métier chez Kronos Research va de NT$1.61M à NT$2.28M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kronos Research. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

NT$1.82M - NT$2.07M
Taiwan
Fourchette courante
Fourchette possible
NT$1.61MNT$1.82MNT$2.07MNT$2.28M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Kronos Research?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Opérations Métier chez Kronos Research s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$2,283,028. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kronos Research pour le poste Manager Opérations Métier est de NT$1,605,859.

