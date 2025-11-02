Répertoire d'entreprises
Kroll
Kroll Analyste Cybersécurité Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Cybersécurité chez Kroll totalise CA$138K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kroll. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Package Médian
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$138K
Niveau
Senior Consultant
Salaire de base
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
9 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Kroll s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$175,216. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kroll pour le poste Analyste Cybersécurité est de CA$92,615.

Autres ressources