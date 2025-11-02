Répertoire d'entreprises
Krisp
Krisp Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Armenia chez Krisp va de AMD 13.76M à AMD 19.26M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Krisp. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

AMD 14.89M - AMD 17.32M
Armenia
Fourchette courante
Fourchette possible
AMD 13.76MAMD 14.89MAMD 17.32MAMD 19.26M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+AMD 22.35M
Robinhood logo
+AMD 34.3M
Stripe logo
+AMD 7.71M
Datadog logo
+AMD 13.49M
Verily logo
+AMD 8.48M
Quels sont les niveaux de carrière chez Krisp?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Krisp in Armenia s'élève à une rémunération totale annuelle de AMD 19,262,192. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Krisp pour le poste Chef de Produit in Armenia est de AMD 13,758,709.

