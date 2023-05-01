Kratos Defense and Security Solutions Salaires

Le salaire de Kratos Defense and Security Solutions va de $33,830 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $301,500 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Kratos Defense and Security Solutions . Dernière mise à jour : 9/7/2025