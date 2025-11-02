Répertoire d'entreprises
Kontakt.io
Kontakt.io Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Poland chez Kontakt.io va de PLN 253K à PLN 360K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kontakt.io. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 287K - PLN 326K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 253KPLN 287KPLN 326KPLN 360K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Kontakt.io?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Kontakt.io in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 360,021. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kontakt.io pour le poste Ingénieur Logiciel in Poland est de PLN 253,235.

