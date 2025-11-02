Répertoire d'entreprises
KoderLabs
KoderLabs Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Pakistan chez KoderLabs va de PKR 589K à PKR 824K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de KoderLabs. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

PKR 639K - PKR 774K
Pakistan
Fourchette courante
Fourchette possible
PKR 589KPKR 639KPKR 774KPKR 824K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez KoderLabs?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez KoderLabs in Pakistan s'élève à une rémunération totale annuelle de PKR 823,556. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez KoderLabs pour le poste Ingénieur Logiciel in Pakistan est de PKR 589,269.

