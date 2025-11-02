Répertoire d'entreprises
KODE Labs
KODE Labs Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Russia chez KODE Labs va de RUB 2.31M à RUB 3.22M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de KODE Labs. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

RUB 2.48M - RUB 2.92M
Russia
Fourchette courante
Fourchette possible
RUB 2.31MRUB 2.48MRUB 2.92MRUB 3.22M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez KODE Labs in Russia s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 3,222,326. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez KODE Labs pour le poste Designer Produit in Russia est de RUB 2,313,465.

