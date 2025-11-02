Répertoire d'entreprises
Koddi
Koddi Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Koddi va de $149K à $208K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Koddi. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

$161K - $187K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$149K$161K$187K$208K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Koddi?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Koddi in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $208,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Koddi pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in United States est de $148,750.

