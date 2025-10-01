Répertoire d'entreprises
Koddi
  • Greater Dallas Area

Koddi Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Dallas Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Dallas Area chez Koddi totalise $78K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Koddi. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Total par an
$78K
Niveau
L1
Salaire de base
$75K
Stock (/yr)
$0
Prime
$3K
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
0 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Koddi?

$160K

Dernières soumissions de salaires
FAQ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Ingénieur Logiciel ve společnosti Koddi in Greater Dallas Area představuje roční celkovou odměnu $106,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Koddi pro pozici Ingénieur Logiciel in Greater Dallas Area je $75,000.

Autres ressources