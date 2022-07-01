Koddi Salaires

Répertoire d'entreprises
Koddi
Le salaire de Koddi va de $78,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $174,125 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Koddi. Dernière mise à jour : 11/25/2025

Ingénieur Logiciel
Median $78K

Ingénieur Logiciel Backend

Manager Ingénierie Logiciel
$174K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Koddi est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $174,125. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Koddi est de $126,063.

