Kochava
Kochava Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in United States chez Kochava totalise $123K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kochava. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Package Médian
company icon
Kochava
Software Engineer
Seattle, WA
Total par an
$123K
Niveau
Senior Software Engineer
Salaire de base
$100K
Stock (/yr)
$13K
Prime
$10K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Kochava?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Kochava in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $173,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Kochava pour le poste Ingénieur Logiciel in United States est de $100,000.

