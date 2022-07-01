Répertoire d'entreprises
Known
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Known Salaires

Le salaire de Known va de $35,175 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $161,190 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Known. Dernière mise à jour : 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager Science des Données
$161K
Scientifique des Données
$153K
Ingénieur Logiciel
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Known est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $161,190. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Known est de $153,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Known

Entreprises similaires

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources