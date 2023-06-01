Répertoire des entreprises
Knoema
Knoema Salaires

La fourchette de salaires de Knoema va de $87,560 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $318,400 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Knoema. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Data Scientist
$201K
Designer de produits
$87.6K
Ventes
$318K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Knoema est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $318,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Knoema est de $201,000.

