Knightscope Salaires

Le salaire de Knightscope va de $130,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $231,835 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Knightscope . Dernière mise à jour : 10/22/2025