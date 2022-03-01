Répertoire d'entreprises
Knightscope
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Knightscope Salaires

Le salaire de Knightscope va de $130,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $231,835 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Knightscope. Dernière mise à jour : 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Programme
$232K
Chef de Projet
$179K
Ingénieur Logiciel
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Knightscope est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $231,835. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Knightscope est de $178,500.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Knightscope

Entreprises similaires

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources