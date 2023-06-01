Répertoire d'entreprises
Knighthead Capital Management
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Knighthead Capital Management qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Knighthead Capital Management is an investment management firm based in New York that focuses on event-driven, distressed credit, and special situation opportunities in various industries.

    knighthead.com
    Site web
    2008
    Année de création
    30
    Nombre d'employés
    $1M-$10M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Knighthead Capital Management

    Entreprises similaires

    • Netflix
    • Roblox
    • Square
    • Coinbase
    • Databricks
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources