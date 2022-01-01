Répertoire des entreprises
KLDiscovery
KLDiscovery Salaires

La fourchette de salaires de KLDiscovery va de $8,964 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $114,425 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de KLDiscovery. Dernière mise à jour : 8/23/2025

Ingénieur logiciel
Median $70K

Ingénieur logiciel full-stack

Analyste commercial
$59.7K
Technologue en informatique
$9K

Consultant en management
$101K
Chef de projet
$114K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez KLDiscovery est Chef de projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $114,425. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez KLDiscovery est de $70,000.

