Kiya.ai Salaires

Le salaire de Kiya.ai va de $5,844 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $9,888 pour un Capital-Risqueur dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Kiya.ai . Dernière mise à jour : 11/22/2025