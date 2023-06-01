Répertoire d'entreprises
King Street Capital Management
    • À propos

    King Street Capital Management is a worldwide alternative asset manager that specializes in identifying complex investment opportunities across asset classes and geographies where it has an advantage.

    kingstreet.com
    Site web
    1995
    Année de création
    270
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour King Street Capital Management

