KenSci Salaires

Le salaire de KenSci va de $114,660 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $155,775 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de KenSci. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Chef de Produit
$115K
Ingénieur Logiciel
$156K
Manager Ingénierie Logiciel
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez KenSci est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $155,775. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez KenSci est de $119,400.

