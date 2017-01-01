Répertoire d'entreprises
Kelvion
    • À propos

    Kelvion is a global leader in manufacturing industrial heat exchangers, offering tailored solutions across various industries. The company emphasizes efficiency and sustainability in its products.

    kts.kelvion.com
    Site web
    1920
    Année de création
    2,000
    Nombre d'employés
    $500M-$1B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

