Kelly Services Salaires

La fourchette de salaires de Kelly Services va de $29,371 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $102,485 pour un Marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Kelly Services. Dernière mise à jour : 8/16/2025

Ingénieur logiciel
Median $97K
Recruteur
Median $65K
Responsable des opérations commerciales
$77.6K

Data Scientist
$47.8K
Ressources humaines
$32.1K
Technologue en informatique
$29.4K
Marketing
$102K
Confiance et sécurité
$87.4K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Kelly Services est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $102,485. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Kelly Services est de $71,305.

