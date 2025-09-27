Répertoire d'entreprises
kdc/one
La rémunération totale moyenne Information Technologist (IT) chez kdc/one va de MX$288K à MX$411K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de kdc/one. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

MX$330K - MX$387K
Mexico
Fourchette courante
Fourchette possible
MX$288KMX$330KMX$387KMX$411K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at kdc/one sits at a yearly total compensation of MXMX$7,947,201. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at kdc/one for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is MXMX$5,569,843.

