KCI Technologies Salaires

Le salaire de KCI Technologies va de $56,441 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Civil dans le bas de la fourchette à $97,594 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de KCI Technologies . Dernière mise à jour : 9/15/2025