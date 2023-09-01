Répertoire d'entreprises
KCI Technologies
KCI Technologies Salaires

Le salaire de KCI Technologies va de $56,441 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Civil dans le bas de la fourchette à $97,594 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de KCI Technologies. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Ingénieur Civil
$56.4K
Ingénieur Mécanique
$69.7K
Ingénieur CVC
$83.6K

Chef de Projet
$97.6K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez KCI Technologies est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $97,594. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez KCI Technologies est de $76,615.

