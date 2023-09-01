Répertoire des entreprises
KBTG
KBTG Salaires

La fourchette de salaires de KBTG va de $10,841 en rémunération totale par an pour un Chercheur en expérience utilisateur au bas de l'échelle à $44,087 pour un Marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de KBTG. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $22.1K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Median $17.4K
Analyste commercial
$24.9K

Marketing
$44.1K
Chef de produit
$30.1K
Analyste en cybersécurité
$32.7K
Chercheur en expérience utilisateur
$10.8K
Le rôle le mieux payé signalé chez KBTG est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $44,087. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez KBTG est de $24,875.

Autres ressources