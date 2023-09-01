KBTG Salaires

La fourchette de salaires de KBTG va de $10,841 en rémunération totale par an pour un Chercheur en expérience utilisateur au bas de l'échelle à $44,087 pour un Marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de KBTG . Dernière mise à jour : 8/19/2025