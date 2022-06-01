Répertoire d'entreprises
Katapult
Katapult Salaires

Le salaire de Katapult va de $44,428 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $214,200 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Katapult. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Manager Science des Données
$214K
Scientifique des Données
$197K
Designer Produit
$99.5K

Ingénieur Logiciel
$44.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Katapult est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $214,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Katapult est de $148,255.

