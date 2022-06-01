Katapult Salaires

Le salaire de Katapult va de $44,428 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $214,200 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Katapult . Dernière mise à jour : 9/15/2025