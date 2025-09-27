La rémunération Ventes in United States chez Kaseya totalise $136K par year pour Senior Sales. Le package de rémunération médian in United States year totalise $80K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Kaseya. Dernière mise à jour : 9/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre