Kaseya
Kaseya Salaires

Le salaire de Kaseya va de $40,778 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $105,440 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Kaseya. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ventes
Median $80K

Gestionnaire de Compte

Chef de Produit
Median $105K

Service Client
$42.2K
Ressources Humaines
$88.2K
Consultant en Management
$96.6K
Designer Produit
$95.5K
Chef de Projet
$71.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$78.3K
Architecte Solutions
$40.8K
FAQ

The highest paying role reported at Kaseya is Chef de Produit with a yearly total compensation of $105,440. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya is $78,290.

