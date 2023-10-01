Répertoire des entreprises
Kaizengaming
Kaizengaming Salaires

La fourchette de salaires de Kaizengaming va de $16,841 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $66,984 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Kaizengaming. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $59.9K

Ingénieur logiciel frontend

Designer de produits
$16.8K
Analyste en cybersécurité
$18.8K

Responsable de l'ingénierie logicielle
$67K
