Kaizengaming Salaires

La fourchette de salaires de Kaizengaming va de $16,841 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $66,984 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Kaizengaming . Dernière mise à jour : 8/19/2025