JW Player Salaires

La fourchette de salaires de JW Player va de $78,712 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $321,600 pour un Développement commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de JW Player . Dernière mise à jour : 8/16/2025