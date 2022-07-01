Répertoire des entreprises
JW Player
JW Player Salaires

La fourchette de salaires de JW Player va de $78,712 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $321,600 pour un Développement commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de JW Player. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Développement commercial
$322K
Data Scientist
$86K
Marketing
$84.6K

Designer de produits
$128K
Chef de produit
$164K
Recruteur
$104K
Ventes
$271K
Ingénieur logiciel
$78.7K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$204K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez JW Player est Développement commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $321,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez JW Player est de $128,380.

