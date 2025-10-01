Répertoire d'entreprises
Justworks
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

  • New York City Area

Justworks Chef de Produit Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Chef de Produit in New York City Area chez Justworks totalise $200K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Justworks. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Total par an
$200K
Niveau
Senior Products Manager
Salaire de base
$185K
Stock (/yr)
$15K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Justworks?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

5%

AN 1

15%

AN 2

40%

AN 3

40%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Justworks, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 5% s'acquiert dans le 1st-AN (5.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.25% mensuel)

  • 40% s'acquiert dans le 3rd-AN (3.33% mensuel)

  • 40% s'acquiert dans le 4th-AN (3.33% mensuel)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

AN 1

30%

AN 2

30%

AN 3

30%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Justworks, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 10% s'acquiert dans le 1st-AN (10.00% annuel)

  • 30% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.50% mensuel)

  • 30% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.50% mensuel)

  • 30% s'acquiert dans le 4th-AN (2.50% mensuel)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Justworks in New York City Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $250,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Justworks pour le poste Chef de Produit in New York City Area est de $160,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Justworks

Entreprises similaires

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources