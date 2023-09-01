Répertoire d'entreprises
Jumia
Jumia Salaires

Le salaire de Jumia va de $11,940 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $33,232 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette.

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $23.5K
Chef de Produit
$33.2K
Chef de Projet
$11.9K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Jumia est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $33,232. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jumia est de $23,546.

Autres ressources