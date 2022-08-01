Répertoire d'entreprises
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Salaires

Le salaire de Jumbo Interactive va de $70,794 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $96,938 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Jumbo Interactive. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Analyste Business
$78.3K
Chef de Produit
$90.9K
Ingénieur Logiciel
$70.8K

Manager Ingénierie Logiciel
$96.9K
FAQ

