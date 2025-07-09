JSW Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de JSW va de $9,738 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $99,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de JSW. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Assistant Administratif
$9.7K
Ingénieur Logiciel
$99.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$93.4K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez JSW est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $99,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez JSW est de $93,419.

Autres ressources