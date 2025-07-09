JSW Salaires

Le salaire de JSW va de $9,738 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $99,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de JSW . Dernière mise à jour : 9/6/2025