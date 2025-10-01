Répertoire d'entreprises
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Ingénieur Mécanique Salaires à San Francisco Bay Area

La rémunération Ingénieur Mécanique in San Francisco Bay Area chez Johnson & Johnson va de $117K par year pour 23 à $305K par year pour 30. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $175K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Johnson & Johnson. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez Johnson & Johnson?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Mécanique at Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $304,608. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Ingénieur Mécanique role in San Francisco Bay Area is $200,000.

