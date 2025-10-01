La rémunération Ingénieur Mécanique in San Francisco Bay Area chez Johnson & Johnson va de $117K par year pour 23 à $305K par year pour 30. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $175K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Johnson & Johnson. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
