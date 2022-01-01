Répertoire d'entreprises
Joby Aviation
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Joby Aviation Salaires

Le salaire de Joby Aviation va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $308,450 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Joby Aviation. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $175K

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Mécanique
Median $175K
Ingénieur Matériel
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ingénieur Aérospatial
$298K
Scientifique des Données
$220K
Ingénieur Électrique
$127K
Marketing
$255K
Médecin
$131K
Designer Produit
$199K
Chef de Programme
$308K
Recruteur
$109K
Analyste Cybersécurité
$109K
Chef de Programme Technique
$152K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Joby Aviation est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $308,450. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Joby Aviation est de $175,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Joby Aviation

Entreprises similaires

  • Teradata
  • Root Insurance
  • KBR
  • ManTech
  • Delta Air Lines
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/joby-aviation/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.