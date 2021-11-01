Javis Salaires

Le salaire de Javis va de $12,363 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $223,875 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Javis . Dernière mise à jour : 10/21/2025