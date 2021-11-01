Répertoire d'entreprises
Javis
Javis Salaires

Le salaire de Javis va de $12,363 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $223,875 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Javis. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Chef de Produit
$48.8K
Ingénieur Logiciel
$224K
Manager Ingénierie Logiciel
$12.4K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Javis est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $223,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Javis est de $48,825.

Autres ressources