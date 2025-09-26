Répertoire d'entreprises
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in United Kingdom chez Jaguar Land Rover va de £62.8K à £89.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Jaguar Land Rover. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

£71.1K - £80.9K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£62.8K£71.1K£80.9K£89.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Jaguar Land Rover?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez Jaguar Land Rover in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £89,244. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jaguar Land Rover pour le poste Chef de Programme Technique in United Kingdom est de £62,773.

