Le package de rémunération médian Ingénieur Mécanique in United Kingdom chez Jaguar Land Rover totalise £46.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Jaguar Land Rover. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Package Médian
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total par an
£46.5K
Niveau
C Grade
Salaire de base
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Prime
£0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Jaguar Land Rover?

£122K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Mécanique chez Jaguar Land Rover in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £62,764. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jaguar Land Rover pour le poste Ingénieur Mécanique in United Kingdom est de £46,489.

Autres ressources