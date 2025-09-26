Répertoire d'entreprises
Jaguar Land Rover
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Jaguar Land Rover Ingénieur Électrique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Électrique in United Kingdom chez Jaguar Land Rover va de £40.5K à £57.7K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Jaguar Land Rover. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

£46.4K - £54.3K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£40.5K£46.4K£54.3K£57.7K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Jaguar Land Rover?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Électrique at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £57,721. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Ingénieur Électrique role in United Kingdom is £40,454.

