Jacobs
Jacobs Salaires

La fourchette de salaires de Jacobs va de $44,786 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $194,000 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Jacobs. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur civil
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Ingénieur en transports

Ingénieur en structures

Ingénieur mécanique
L1 $69.4K
L3 $108K

Chef de projet
L3 $143K
L5 $194K
Data Scientist
Median $148K
Ingénieur aérospatial
Median $108K
Analyste en cybersécurité
Median $80K
Comptable
$133K
Analyste commercial
$69.7K
Développement commercial
$85.2K
Ingénieur chimiste
$84.6K
Ingénieur électricien
$60.2K
Ingénieur géologue
$70.6K
Ingénieur en matériel informatique
$137K
Technologue en informatique
$70.4K
Consultant en management
$124K
Ingénieur en MEP
$129K
Chef de produit
$98.5K
Responsable de programme
$146K
Ventes
$44.8K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$176K
Architecte de solutions
$184K

Architecte de données

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Jacobs est Chef de projet at the L5 level avec une rémunération totale annuelle de $194,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Jacobs est de $104,834.

