iwoca
iwoca Ingénieur Logiciel Salaires à Greater London Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater London Area chez iwoca totalise £84.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de iwoca. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
iwoca
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total par an
£84.6K
Niveau
-
Salaire de base
£84.6K
Stock (/yr)
£0
Prime
£0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez iwoca?

£121K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Ingénieur Logiciel Backend

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ingénieur Logiciel di iwoca in Greater London Area mencapai total kompensasi tahunan £89,633. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di iwoca untuk posisi Ingénieur Logiciel in Greater London Area adalah £66,445.

