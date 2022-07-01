Issuu Salaires

Le salaire de Issuu va de $45,768 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $112,295 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Issuu . Dernière mise à jour : 11/22/2025