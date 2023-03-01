Isracard Salaires

Le salaire de Isracard va de $25,309 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $165,301 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Isracard . Dernière mise à jour : 11/21/2025