Isabella Stewart Gardner Museum
    • À propos

    The Isabella Stewart Gardner Museum in Boston is a stunning building modeled after a Venetian palazzo. It boasts an impressive art collection and beautiful flower-filled courtyard.

    gardnermuseum.org
    Site web
    1903
    Année de création
    126
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

