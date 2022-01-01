iRhythm Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de iRhythm va de $124,375 en rémunération totale par an pour un Opérations marketing au bas de l'échelle à $357,700 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de iRhythm. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $211K
Analyste commercial
$154K
Ingénieur en matériel informatique
$179K

Opérations marketing
$124K
Chef de produit
$266K
Ventes
$199K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$358K
Chercheur en expérience utilisateur
$153K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez iRhythm, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez iRhythm est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $357,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez iRhythm est de $188,876.

Autres ressources