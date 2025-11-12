La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Greater Toronto Area chez Intuit va de CA$113K par year pour Software Engineer 1 à CA$280K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$162K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Intuit. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Intuit, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)