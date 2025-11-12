Répertoire d'entreprises
Intuit
Intuit Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires à Canada

La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Canada chez Intuit va de CA$107K par year pour Software Engineer 1 à CA$307K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$166K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Intuit. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer 1
(Niveau débutant)
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Voir 4 Plus de niveaux
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Intuit, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Full-Stack chez Intuit in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$307,104. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intuit pour le poste Ingénieur Logiciel Full-Stack in Canada est de CA$178,771.

