La rémunération Designer UX in Canada chez Intuit va de CA$143K par year pour Product Designer 2 à CA$224K par year pour Staff Product Designer. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$218K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Intuit. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Intuit, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)