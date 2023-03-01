Répertoire des entreprises
Intesa Sanpaolo
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Intesa Sanpaolo Salaires

La fourchette de salaires de Intesa Sanpaolo va de $15,558 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $93,254 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Intesa Sanpaolo. Dernière mise à jour : 8/13/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $47.7K

Ingénieur logiciel backend

Analyste financier
$15.6K
Ressources humaines
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chef de projet
$85.7K
Analyste en cybersécurité
$80.1K
Architecte de solutions
$93.3K
Rédacteur technique
$39.8K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Intesa Sanpaolo es Architecte de solutions at the Common Range Average level con una compensación total anual de $93,254. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Intesa Sanpaolo es $80,056.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Intesa Sanpaolo

Entreprises connexes

  • Roblox
  • Dropbox
  • Square
  • SoFi
  • Spotify
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources