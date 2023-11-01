Répertoire d'entreprises
International SOS
International SOS Salaires

Le salaire de International SOS va de $70,614 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $150,000 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de International SOS. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Ventes
Median $150K
Scientifique des Données
$70.6K
Technologue de l'Information (TI)
$94.1K

Chef de Programme
$74.6K
Chef de Projet
$127K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez International SOS est Ventes avec une rémunération totale annuelle de $150,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez International SOS est de $94,063.

Autres ressources